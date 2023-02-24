Арестович: ВСУ захватят Приднестровье за 3 дня по просьбе властей Молдавии

Алексей Арестович заявил о готовности украинской армии установить контроль над Приднестровьем.

24 февраля советник Зеленского Алексей Арестович дал интервью российскому журналисту Марку Фейгину (признан иноагентом по решению Министерства юстиции России), где публично заявил, что вооружённые силы Украины в состоянии захватить Приднестровскую Молдавскую республику за 3 дня, если об этом попросит администрация Кишинёва.

В ночь на пятницу Минобороны России сообщило об активизации усилий официального Киева по подготовке к захвату Приднестровья. В ведомстве пообещали, что российские военные адекватно ответят на провокацию ВСУ.