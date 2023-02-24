США ужесточают санкции против России, в списке 200 персоналий

США объявили о новых санкциях против Москвы, которые будут направленны на банки, оборонную промышленность и персоналий.

Санкциям будут подвержены «200 физических и юридических лиц в России и третьих странах в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, которые поддерживают военные действия России», — заявил Белый дом. в пятницу.

Кроме того, будут приняты меры, чтобы России было сложнее обойти уже принятые санкции.

Новые карательные меры коснутся «десятка российских финансовых учреждений», а также российских чиновников и властей присоединенных территорий, «которые незаконно действуют в Украине», говорится в документе.

По данным Белого дома, министерство торговли США введет экспортный контроль в отношении почти 90 компаний из России и третьих стран, таких как Китай, за «участие в деятельности по обходу санкций и замене закупок в поддержку российского оборонного сектора».

Этим компаниям запрещено покупать продукты, такие как полупроводники, которые производятся в Соединенных Штатах, а также использовать американские технологии и программное обеспечение за границей.