Россия предупреждает Украину об атаке войск в Приднестровье

МИД России предупредил украинских военных и их союзников о нападении на российские войска в Приднестровье.

Такой подход будет расценен как нападение на Россию и повлечет за собой соответствующий ответ, заявили в пятницу в министерстве.

Приднестровье признано международным сообществом частью Молдовы, но с 1992 года оно находится под контролем пророссийских властей.

«Предостерегаем США, страны НАТО и их украинских марионеток от дальнейших авантюрных шагов», — говорится в заявлении России.

Днем ранее министерство обороны России обвинило Украину в планировании провокации в Приднестровье, где размещена российская военная база.

Минобороны Молдовы, заявило, что не имело никаких намерений для прямой угрозы безопасности ПМР.