Россия предупреждает Украину об атаке войск в Приднестровье
МИД России предупредил украинских военных и их союзников о нападении на российские войска в Приднестровье.
Такой подход будет расценен как нападение на Россию и повлечет за собой соответствующий ответ, заявили в пятницу в министерстве.
Приднестровье признано международным сообществом частью Молдовы, но с 1992 года оно находится под контролем пророссийских властей.
«Предостерегаем США, страны НАТО и их украинских марионеток от дальнейших авантюрных шагов», — говорится в заявлении России.
Днем ранее министерство обороны России обвинило Украину в планировании провокации в Приднестровье, где размещена российская военная база.
Минобороны Молдовы, заявило, что не имело никаких намерений для прямой угрозы безопасности ПМР.
Опубликовано: Тарас Медведев