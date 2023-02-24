Глава Пентагона Остин: завершением украинского конфликта станут переговоры
2023-02-24 22:05
Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что украинский конфликт, вероятнее всего, завершится переговорами.
В интервью CNN он отметил, что такой диалог будет весьма значимым событием, поскольку позволит украинцам говорить за себя.
Остин подчеркнул, что переговоры неизбежны, поскольку Украина заинтересована в возвращении своих территорий.
Он также сказал, что время для начала таких переговоров предстоит определить украинской стороне.
Опубликовано: Светлана Репина