Глава Пентагона Остин: завершением украинского конфликта станут переговоры

Глава Пентагона Ллойд Остин считает, что украинский конфликт, вероятнее всего, завершится переговорами.

В интервью CNN он отметил, что такой диалог будет весьма значимым событием, поскольку позволит украинцам говорить за себя.

Остин подчеркнул, что переговоры неизбежны, поскольку Украина заинтересована в возвращении своих территорий.

Он также сказал, что время для начала таких переговоров предстоит определить украинской стороне.