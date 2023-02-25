Times: на Западе и на Украине признали неизбежность ухода ВСУ из Артемовска
2023-02-25 00:52
Издание The Times пишет, что многие чиновники на Западе и на Украине уже не сомневаются в поражении ВСУ под Артемовском (Бахмутом).
Они понимают неизбежность ухода украинских военных из города, поэтому приуменьшают его стратегическую ценность.
Однако в украинской армии полагают, что потеря Артемовска будет стоить ВСУ очень дорого.
В частности, украинские военные будут окружены и останутся без снабжения, а российские подразделения смогут перегруппироваться для нанесения нового удара.
Опубликовано: Светлана Репина