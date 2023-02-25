Конгресс США затребовал у Байдена копии всех документов о помощи ВСУ

Как сообщают в ТАСС, Марджори Тейлор Грин представила резолюцию, где Джо Байдену и другим политическим деятелям предписывается предъявить копии документов об оказании помощи украинской стороне.

Резолюция составлена в адрес Джо Байдена, а также главы Пентагона Ллойда Остина и государственного секретаря Энтони Блинкена.

Документ содержит требование о предъявлении этими лицами "любых финансовых документов с детализацией закупок, получателей и правительственных расходов".

Это будет касаться всей документации, связанной с тратой средств, которые конгресс США выделил для Киева с целью оказания военной, гражданской и финансовой поддержки в период с 20 января 2021 года по 24 февраля 2023 года.

К копиям запрашиваемых документов названные государственные деятели должны будут приложить записи встреч и телефонных переговоров в аудио и видео форматах, все переписки с электронной почты, имеющие отношение к вопросу оказания поддержки Украине.