Украина расширит заминированную полосу вдоль границ с Россией и Беларусью

В ГПСУ сообщили, что Украина на два километра расширит заминированную полосу вдоль границ с Россией и Беларусью.

В субботу, 25 февраля 2023 года, пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в официальном Telgeram-канале сообщила о том, что Верховная рада проголосовала за проект закона 7475 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты государственной границы».

Согласно данному закону, полоса вдоль украино-российской и украино-белорусской границы увеличится до двух километров в ширину и это будет практически заминированная территория.

Кроме того, урегулирован вопрос привлечения личного состава Вооруженных Сил Украины, Нацгвардии и Нацполиции к выполнению задач по охране границы Украины и определено место пограничников в общей системе Сил обороны во время военного положения.