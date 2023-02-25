Китай и Россия заставили глав Минфинов G20 исключить из итогового коммюнике позицию по Украине

Главы Минфинов государств «Большой двадцатки» не внесли в итоговое коммюнике позицию по Украине.

По словам индийского министра финансов Нирмалы Ситхараман, на этом настояли Россия и Китай, у которых были возражения.

Министры финансов всех стран G20 согласились со всеми пунктами, крове двух. В этих пунктах осуждаются действия РФ на Украине.

В Индии также сообщили, что взгляды членов «Большой двадцатки» на украинский конфликт различаются.