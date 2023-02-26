Советник врио главы ДНР Кимаковский назвал настоящие причины подрыва ВСУ дамбы в Артемовске

Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал, что целью подрыва украинскими военными дамбы в Артемовске (Бахмуте) было замедление продвижения российской армии.

Он пояснил, что после подрыва вода пошла на Артемовск. Так ВСУ надлеютя отрезать российские штурмовые подразделения от снабжения из тыла.

Кимаковский отметил, что с помощью такой диверсии ВСУ хотят спровоцировать местных жителей уехать из города.

Еще одна цель может заключаться в том, чтобы разрушить город полностью и исключить его восстановление в будущем.