Марочко: из-за непогоды ВСУ под Артемовском остались без снабжения

Отставной подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что непогода разрушила пути снабжения ВСУ под Артемовском (Бахмутом).

По его словам, на данный момент нет ни одной безопасной дороги, соединяющей Часовой Яр с Артемовском.

Марочко пояснил, что распутица лишила украинских военных возможности пользоваться грунтовыми дорогами.

Он нпомнил, что единственная дорога, имеющая твердое покрытие, проходит через Хромово, но она простреливается российскими военными.