Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ перебрасывают войска к границам Приднестровья.

26 февраля информационное агентство «РИА Новости» сообщило о том, что член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что «режим Зеленского отдал приказ о переброске войск к границам Приднестровья».

Рогов утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский готовится к вторжению в Приднестровскую Молдавскую Республику, что, по мнению политика, является доказательством необходимости расширения границ российской спецоперации вплоть до Одессы.