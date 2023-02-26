Рогов: ВСУ перебрасывают войска к границам Приднестровья
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ перебрасывают войска к границам Приднестровья.
26 февраля информационное агентство «РИА Новости» сообщило о том, что член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что «режим Зеленского отдал приказ о переброске войск к границам Приднестровья».
Рогов утверждает, что президент Украины Владимир Зеленский готовится к вторжению в Приднестровскую Молдавскую Республику, что, по мнению политика, является доказательством необходимости расширения границ российской спецоперации вплоть до Одессы.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Диана Мудреченко
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