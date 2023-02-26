Салливан анонсировал телефонный разговор Байдена и Си Цзиньпина

Представитель Белого дома Джейк Салливан анонсировал телефонный разговор президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина.

26 февраля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан ответил на вопрос телеканала NBC News о возможности проведения телефонных переговоров американского лидера Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина.

Салливан заявил, что в настоящее время общение Байдена и Си Цзиньпина ещё не запланировано, но телефонный разговор между президентом США и председателем КНР может состояться в обозримом будущем.