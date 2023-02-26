Роблес: Испания ремонтирует танки Leopard для передачи Украине

Министр обороны Испании Маргарита Роблес в пресс-релизе заявила, что Мадрид ремонтирует немецкие танки Leopard для передачи киевскому режиму.

«Существует несколько серий Leopard: 2A4 и 2A6. 2А4, которые хранились в Сарагосе в плачевных условиях, сейчас ремонтируются. Вскоре капитальный ремонт будет завершен. Это позволит включить их в состав батальона вместе с танками, подаренными другими странами», — сказала глава испанского оборонного ведомства.

Роблес добавила, что в настоящее время уже началась подготовка экипажей Вооружённых сил Украины для танков Leopard и специальных команд, которые будут заниматься обслуживанием данных бронированных боевых машин.