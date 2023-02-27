В ГПК Беларуси не подтвердили слухи о перестрелке на украинской границе
2023-02-27 05:41
По информации РИА Новости, ситуацию с перестрелкой прояснил Антон Бычковский, представитель Госпогранкомитета Беларуси.
По словам Бычковского, распространившаяся в сети информация о стрельбе на белорусско-украинской границе, в ходе которой будто бы был убит солдат ВСУ, "не имеет ничего общего с действительностью".
Представитель Госпогранкомитета оценил поступившие сведения как ложные и назвал их источники "деструктивными".
Граждан призвал не вестись на провокационные действия украинской стороны, а доверять информации из надежных официальных источников.
Опубликовано: Храмова Оксана