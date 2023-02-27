Глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал подрывы на «Северных потоках» терактом

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал подрывы на «Северных потоках» в Балтийском море терактом.

27 февраля глава Министерства иностранных дел Венгерской Республики Петер Сийярто в интервью информационное агентство «РИА Новости» заявил о том, что подрывы газопроводов «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2» в Балтийском море необходимо расценивать как террористический акт.

«Что бы ни произошло на газопроводе “Северный поток” – это, действительно, скандально. Потому что это, по сути, первый случай, когда такой крупный объект европейской критической инфраструктуры подвергся нападению – со стороны кого бы то ни было, но он подвергся нападению», — цитирует венгерского дипломата информагентство «РИА Новости».

Сийярто отметил, что Венгрия выступает за «всестороннее, глубокое, структурированное и подробное расследование» произошедшей в сентябре прошедшего 2022 года диверсии на «Северных потоках».