Войска РФ уничтожили центр радиоэлектронной разведки ВСУ в Броварах
2023-02-27 14:39
В ходе спецоперации был уничтожен разведывательный центр украинской армии под Киевом
В Очередной сводке Министерства обороны Российской Федерации о ходе спецоперации в Украине говорится об уничтожении разведывательного пункта украинской армии.&
По сообщению российского оборонного ведомства, в Броварах под Киевом был поражен центр радиоэлектронной разведки Вооруженных сил Украины.
"Центр радиоэлектронной разведки украинских войск поражен в районе населенного пункта Бровары (Киевская область), сообщило Минобороны России", - пишет РИА.
Также отмечается, что был нанесен удар по командному пункту сил специальных операций.
Опубликовано: Николай Скира