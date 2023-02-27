Войска РФ уничтожили центр радиоэлектронной разведки ВСУ в Броварах

В ходе спецоперации был уничтожен разведывательный центр украинской армии под Киевом

В Очередной сводке Министерства обороны Российской Федерации о ходе спецоперации в Украине говорится об уничтожении разведывательного пункта украинской армии.&

По сообщению российского оборонного ведомства, в Броварах под Киевом был поражен центр радиоэлектронной разведки Вооруженных сил Украины.

"Центр радиоэлектронной разведки украинских войск поражен в районе населенного пункта Бровары (Киевская область), сообщило Минобороны России", - пишет РИА.

Также отмечается, что был нанесен удар по командному пункту сил специальных операций.