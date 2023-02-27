МО РФ: войска России поразили центр спецопераций ВСУ в Хмельницком

Российские войска нанесли удар по стратегически важному украинскому военному объекту возле города Хмельницкий.

Спикер Министерства обороны России Игорь Конашенков провёл брифинг на полях ведомства 27 февраля, где публично заявил, что недалеко от города Хмельницкий войска РФ смогли поразить оперативный центр сил специальных операций "Запад" вооружённых сил Украины.

Также Конашенков уведомляет, что за день ведения СВО российские военные ликвидировали американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.