Украинская разведка сообщила о смене тактики российских ракетных ударов

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк заявил, что Россия изменила тактику нанесения ракетных ударов.

По его словам, изменения заключаются в использовании для таких ударов беспилотников, а не ракет.

В украинской разведке считают, что российские войска сделали выводы из прежних ошибок, поэтому поменяли тактику.

Там также отмечают, что применение беспилотных аппаратов для атак на Украину указывает на нехватку ракет у российской армии.