Украинская разведка сообщила о смене тактики российских ракетных ударов
2023-02-27 21:59
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк заявил, что Россия изменила тактику нанесения ракетных ударов.
По его словам, изменения заключаются в использовании для таких ударов беспилотников, а не ракет.
В украинской разведке считают, что российские войска сделали выводы из прежних ошибок, поэтому поменяли тактику.
Там также отмечают, что применение беспилотных аппаратов для атак на Украину указывает на нехватку ракет у российской армии.
Опубликовано: Светлана Репина