Лукашенко заявил об уникальных условиях для прекращения конфликта на Украине
2023-02-28 01:05
Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что сейчас складывается уникальная ситуация для завершения украинского конфликта.
Он объяснил, что не только видит это, но еще и чувствует на уровне интуиции, отметив, что другой такой ситуации может и не быть.
Белорусский президент убежден, что этим моментом обязательно нужно воспользоваться, тем более, что Россия готова к мирному урегулированию.
По мнению Лукашенко, американцы не дают Украине проводить переговоры, а целью Путина всегда являлось только обеспечение безопасности.
Опубликовано: Светлана Репина