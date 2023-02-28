Лукашенко заявил об уникальных условиях для прекращения конфликта на Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что сейчас складывается уникальная ситуация для завершения украинского конфликта.

Он объяснил, что не только видит это, но еще и чувствует на уровне интуиции, отметив, что другой такой ситуации может и не быть.

Белорусский президент убежден, что этим моментом обязательно нужно воспользоваться, тем более, что Россия готова к мирному урегулированию.

По мнению Лукашенко, американцы не дают Украине проводить переговоры, а целью Путина всегда являлось только обеспечение безопасности.