Член Палаты представителей американского Конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что Джо Байден нарушил конституцию США.

По ее словам, нарушение заключалось в оказании финансовой и военной поддержки Украине без одобрения Конгресса.

Грин напомнила, что Украина не является ни членом НАТО, ни даже союзником Альянса, страна также далека от демократии.

Конгрессвумен подчеркнула, что американцы не поддерживают ведение боевых действий на Украине и финансирование конфликта со стороны властей США.