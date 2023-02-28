Ходжес: Украина должна захватить сначала Крым, а потом Донбасс
Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес в интервью веб-сайту Euractiv заявил, что Украина должна захватить сначала Крым, а лишь потом Донбасс.
«Украина в этом году должна взять сначала Крым, а потом Донбасс», — сказал Ходжес.
Вопреки утверждениям некоторых скептически настроенных политиков и аналитиков, отставной американский генерал-лейтенант убеждён, что украинская военная кампания по захвату Крыма не исключена.
Подобный сценарий развития событий на Украине возможен, по мнению Бена Ходжеса, если коллективный Запад предоставит всё необходимое киевскому режиму вооружение, в первую очередь ракеты дальнего радиуса действия.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Храмова Оксана
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