Столтенберг: победа России в спецоперации несёт большие риски для НАТО
2023-02-28 14:54
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтеберг во время визита в столицу Финляндии Хельсинки заявил, что победа Российской Федерации в спецоперации по защите Донбасса несёт большие риски для альянса.
Столтенберг также признал, что расширение оказываемой блоком НАТО помощи киевскому режиму невозможно без риска эскалации конфликта на Украине.
Кроме того, генеральный секретарь Североатлантического альянса в пресс-релизе рассказал, что Украина станет полноправным членом НАТО в «долгосрочной перспективе».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Храмова Оксана
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