Путин подписал закон, запрещающий использование иностранных слов

На интернет-портале правовой информации РФ опубликован закон о недопустимости использования иностранных слов.

Сегодня этот документ подписал президент России Владимир Путин. В документе речь идет об иностранных словах при использовании русского языка в качестве государственного.

Закон определяет сферы, где такое использование русского языка обязательно. К ним относятся образование, муниципальные и государственные информационные системы.

Единственно исключение сделано для иностранных слов, у которых нет аналогов в русском языке. Такие слова включены в нормативные словари.