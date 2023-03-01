Американский экономист Вольф: Украина уже проиграла из-за развала экономики и потери территорий

Профессор экономики из США Ричард Вольф заявил, что потеря территорий и развал экономики указывают на поражение Украины в конфликте.

Он напомнил, что значительная часть бывших украинских территорий контролируется Россией, а в экономическом плане страна полностью зависит от США.

Экономист подчеркнул, что до конфликта ВВП Украины достигал 200 млрд долларов, а всего за год он сократился на 30%.

Вольф отметил, что практически вся американская помощь Киеву в размере порядка 120 млрд долларов истрачена на ведение боевых действий.