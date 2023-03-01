Пентагон: Украине пора начать платить за переданное ей оружие
2023-03-01 02:39
Помощник главы Минобороны США Селест Уолландер завила, что Украине следует самой оплачивать поставляемое ей вооружение.
Во время слушаний в американском Конгрессе сенатор Майк Гарсия заявил, что для налогоплательщиков США важна способность Украины закупать оружие, а не получать его бесплатно.
Уолландер согласилась с этим мнением и уточнила, что украинские власти должны планировать свои расходы на оборону.
При этом она подчеркнула, что в настоящий момент Украине не располагает возможностями платить за поставляемое оружие.
Опубликовано: Светлана Репина