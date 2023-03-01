Путин издал указ, приостанавливающий участие России в ДСНВ

По сообщению БЕЛТА, российский президент подписал законодательный документ, согласно которому участие РФ в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений приостанавливается.

Закон о приостановке ДСНВ вступил в силу с 28 февраля 2023 года с момента его подписания российским лидером.

Текст документа гласит, что Россия приостанавливает участие в Договоре на неопределенный срок.

Предполагается, что она может вернуться к соблюдению пунктов Договора, если такое решение будет принято главой российского государства Владимиром Путиным.