Путин издал указ, приостанавливающий участие России в ДСНВ
2023-03-01 06:19
По сообщению БЕЛТА, российский президент подписал законодательный документ, согласно которому участие РФ в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений приостанавливается.
Закон о приостановке ДСНВ вступил в силу с 28 февраля 2023 года с момента его подписания российским лидером.
Текст документа гласит, что Россия приостанавливает участие в Договоре на неопределенный срок.
Предполагается, что она может вернуться к соблюдению пунктов Договора, если такое решение будет принято главой российского государства Владимиром Путиным.
Опубликовано: Храмова Оксана