Politico: Евросоюз сконцентрировался на соблюдении санкций против РФ
2023-03-01 12:55
Страны ЕС сместили фокус с введения новых антироссийских санкций на соблюдение старых.
1 марта журналисты зарубежного издание Politico сообщили, что постоянные представители Европейского союза приняли решение не интенсифицировать введение новых санкционных мер в отношении России, поскольку не все из ранее введённых санкций повсеместно соблюдаются.
По данным Politico, в настоящий момент в Брюсселе озабочены следованию старым антироссийским экономическим рестрикциям вместо утверждения новых.
Опубликовано: Ткачёв Андрей