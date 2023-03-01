Politico: Евросоюз сконцентрировался на соблюдении санкций против РФ

Страны ЕС сместили фокус с введения новых антироссийских санкций на соблюдение старых.

1 марта журналисты зарубежного издание Politico сообщили, что постоянные представители Европейского союза приняли решение не интенсифицировать введение новых санкционных мер в отношении России, поскольку не все из ранее введённых санкций повсеместно соблюдаются.

По данным Politico, в настоящий момент в Брюсселе озабочены следованию старым антироссийским экономическим рестрикциям вместо утверждения новых.