The Guardian: встречей с Лукашенко Си Цзиньпин дал четко понять, на чьей стороне Китай

Президент Беларуси проводит официальную поездку в Китай и это обстоятельство вызвало не малое беспокойство в правящих кругах западных стран.

Личная встреча в Пекине председателя КНР Си Цзиньпина и президента Беларуси Александра Лукашенко, ближайшего союзника Владимира Путина, рассматривается на международной арене, как демонстрация китайских приоритетов, пишет The Guardian.

Ранее глава МИД Китая заверил своего белорусского коллегу, что Пекин не поддерживает "незаконных" санкций Запада против Беларуси.

The Guardian отмечает, что Китай проигнорировал предложение президента Украины Владимира Зеленского встретиться с Си Цзиньпином.