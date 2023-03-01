Минобороны РФ: российские войска предотвратили атаку ВСУ на объекты Крымского полуострова

1 марта официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что служащие армии России успешно предотвратили атаку Вооружённых сил Украины на объекты Крымского полуострова.

Конашенков уточнил, что средства противовоздушной обороны России сбили 6 ударных беспилотных летательных аппаратов украинской стороны.

Ещё 4 украинских дрона были выведены из строя российскими средствами радиоэлектронной борьбы.

Отмечается, что в результате данной попытки Вооружённых сил Украины нанести массированный удар по объектам Крыма жертв и пострадавших среди мирного населения региона нет, разрушения не зафиксированы.