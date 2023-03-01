Парламент Финляндии одобрил законопроект о вступлении страны в НАТО

Информационное агентство «РИА Новости» сообщило, что парламент Финляндии одобрил законопроект о вступлении страны в Североатлантический альянс.

За одобрение внесённого правительством Финляндии законопроекта проголосовали 184 депутата, семь отсутствовали, один воздержался.

Отмечается, что окончательное решение в финском национальном уровне ратификации заявки Финляндии на вступление в блок НАТО, после голосования парламента, поставит президент страны Саули Ниинистё.

Напомним, в мае прошедшего 2022 года Финляндия официально передала генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу заявку на вступление в альянс.