Энтони Блинкен дал оценку китайскому плану по мирному урегулированию конфликта в Украине.

1 марта госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен публично заявил, что предложенный правительством Китая мирный план по Украине содержит в себе ряд положительных элеметнов, которые действительно направлены на способствование завершение конфликта ВСУ с Россией.

При этом Блинкен отметил, что китайские чиновники уже транслировали некоторые позиции своего мирного плана по Украине ранее. Тажке Энтони Блинкен подчеркнул, что в офисе Владимира Зеленского положительно оценили конкретные пункты мирного плана Китая, в то время как киевские дипломаты ранее транслировали аналогичные позиции.