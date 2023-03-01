Байден продлил режим ЧС в США на год из-за спецоперации в Украине

Джо Байден принял решение о продлении действия режима чрезвычайной ситуации в США.

1 марта президент Соединённых Штатов Джозеф Байден обратился к американскому Конгрессу, публично заявив, что он продлил режим чрезвычайной ситуации в государстве ещё на один год. По словам Байдена, сложившаяся в Украине ситуация угрожает национальной безопасности США.

Примечательно, что Джо Байден ввёл режим ЧС в стране на основе указа 13660, который впервые был принят 6 марта 2014 года и с тех пор много раз продлевался.