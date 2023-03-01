Минобороны Беларуси показало неповрежденный российский самолет в Мачулищах
2023-03-01 22:53
В эфире белорусского телевидения был показан сюжет, на котором виден исправный самолет ДРЛО А-50 ВКС, который базируется в Мачулищах.
Судя по представленным кадрам, у самолета нет повреждений, которые на днях описывали многочисленные СМИ.
Эту информацию подтвердили в Минобороны Беларуси. Ранее сообщалось об атаках на аэродром в Мачулищах неподалеку от Минска.
Речь шла о нападении беспилотников, якобы прилетевших из Черниговской и Киевской областей Украины.
Опубликовано: Светлана Репина