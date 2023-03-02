FP: реальная позиция лидеров стран Запада по Украине сильно отличается от публичной
2023-03-02 03:08
Издание Foreign Policy опубликовало статью американского политолога Стивена Уолта, который рассказывает об итогах Мюнхенской конференции безопасности.
По его словам, взгляды коллективного Запада и остального мира существенно различаются, это стало очевидным на конференции.
Уолт пишет, что на официальных мероприятиях высокопоставленные чиновники Запада заявляли о будущей победе Украины.
Однако в кулуарах они говорили совершенно иное и признавали, что Украина никогда не вернет Крым, вне зависимости от объемов помощи.
Опубликовано: Светлана Репина