FP: реальная позиция лидеров стран Запада по Украине сильно отличается от публичной

Издание Foreign Policy опубликовало статью американского политолога Стивена Уолта, который рассказывает об итогах Мюнхенской конференции безопасности.

По его словам, взгляды коллективного Запада и остального мира существенно различаются, это стало очевидным на конференции.

Уолт пишет, что на официальных мероприятиях высокопоставленные чиновники Запада заявляли о будущей победе Украины.

Однако в кулуарах они говорили совершенно иное и признавали, что Украина никогда не вернет Крым, вне зависимости от объемов помощи.