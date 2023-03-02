При визите Лукашенко в Пекин Беларусь и КНР заключили 40 соглашений на $3,5 млрд
2023-03-02 10:49
Китай и Беларусь заключили порядка сорока новых соглашений на сумму в 3,5 миллиарда долларов.
2 марта белорусский министр иностранных дел Сергей Алейник публично заявил, что во время рабочей поездки Александра Лукашенко в Пекин, а также его общения с китайскими инвесторами и председателем КНР Си Цзиньпином Беларусь и Китай смогли достичь подписания порядка 40-ка соглашений на общую сумму в $3,5 миллиарда.
Примечательно, что в конце переговоров Си Цзиньпин и Лукашенко выступили с совместным заявлением о желании выстраивать здоровые партнёрские отношения между Минском и Пекином.
Опубликовано: Ткачёв Андрей