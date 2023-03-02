Рогов: ракета ПВО Украины упала на дом в Запорожье, убив 3 человек
2023-03-02 11:07
Владимир Рогов сообщил о падении украинской ракеты на многоэтажный дом в Запорожье.
Утром четверга глава совета при военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов опубликовал новый пост в мессенджерах, где сообщил, что минувшей ночью ракета украинских систем противовоздушной обороны упала на многоэтажный дом в Запорожье, что привело к гибели трёх человек.
При этом Рогов признал, что украинская ракета сбила российскую, после чего эти два снаряда упали ны крышу жилого дома, что и стало причиной трагедии.
Опубликовано: Ткачёв Андрей