Mash: бойцы ВСУ уже час ведут обстрел села Ломаковка в Брянской области
2023-03-02 11:21
Издание Mash рассказало об обстреле российского села Ломаковка украинскими военными.
В четверг репортёры издания Mash уведомили, что этим утром вооружённые силы Украины уже около часа ведут артиллерийских обстрел населённого пункта Ломаковка в Стародубском районе Брянской области России. Известно, что некоторые из выпускаемых снарядов ВСУ падают на гражданскую инфраструктуру в селе.
По данным журналистов Mash, обстрел деревни Ломакова украинскими войсками заставляет местных жителей уже около часа прятаться в подвалах.
Опубликовано: Ткачёв Андрей