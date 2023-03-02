Издание Mash рассказало об обстреле российского села Ломаковка украинскими военными.

В четверг репортёры издания Mash уведомили, что этим утром вооружённые силы Украины уже около часа ведут артиллерийских обстрел населённого пункта Ломаковка в Стародубском районе Брянской области России. Известно, что некоторые из выпускаемых снарядов ВСУ падают на гражданскую инфраструктуру в селе.

По данным журналистов Mash, обстрел деревни Ломакова украинскими войсками заставляет местных жителей уже около часа прятаться в подвалах.