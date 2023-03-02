Старовойт: ВСУ обстреляли посёлок Тёткино в Курской области, есть пострадавшие

Роман Старовойт рассказал об обстреле посёлка Тёткино украинскими военными днём 2 марта.

В четверг губернатор Курской области Роман Старовойт опубликовал новый пост в мессенджере Telegram, где сообщил, что вооружённые силы Украины произвели артиллерийский обстрел приграничного российского посёлка Тёткино. По словам Старовойта, в данном населённом пункте есть пострадавшие, количество которых предстоит уточнить.

Примечательно, что в тот же день издание Mash сообщило о часовом обстреле села Ломаковка в Брянской области России украинскими войсками.