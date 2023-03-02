Старовойт: ВСУ обстреляли посёлок Тёткино в Курской области, есть пострадавшие
Роман Старовойт рассказал об обстреле посёлка Тёткино украинскими военными днём 2 марта.
В четверг губернатор Курской области Роман Старовойт опубликовал новый пост в мессенджере Telegram, где сообщил, что вооружённые силы Украины произвели артиллерийский обстрел приграничного российского посёлка Тёткино. По словам Старовойта, в данном населённом пункте есть пострадавшие, количество которых предстоит уточнить.
Примечательно, что в тот же день издание Mash сообщило о часовом обстреле села Ломаковка в Брянской области России украинскими войсками.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Наталья Гончарова
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