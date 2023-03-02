ТАСС: В Брянской области идет боестолкновение с украинскими солдатами
Российские СМИ пишут о проникновении в Брянскую область украинских диверсантов.
Как пишет российское информационное агентство ТАСС, в Брянской области начался бой с украинскими диверсантами. Уже есть первые жертвы.
Также есть информация о том, что диверсанты взяли заложников, однако, официальные лица региона данную информацию опровергают.
"ФСБ подтвердила бои в Брянской области. В ведомстве заявили, что в приграничном Климовском районе ФСБ России и силы Минобороны РФ проводят мероприятия по уничтожению нарушивших государственную границу вооруженных украинских националистов" . -пишет URA.RU
Опубликовано: Николай Скира
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