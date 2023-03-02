Захарова: Россия держит под контролем вопрос поставок сербских боеприпасов на Украину

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что РФ отслеживает ситуацию с возможными поставками сербских боеприпасов на Украину.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что украинские военные используют для ударов по Донбассу сербские ракеты, закупленные Канадой и переданные Киеву через Словакию и Турцию.

Захарова отметил, что ситуация слишком серьезная, чтобы принимать решения без конкретных фактов.

При этом она подчеркнула, что появляющаяся информация вызывает в России серьезное беспокойство.