Захарова: Россия держит под контролем вопрос поставок сербских боеприпасов на Украину
2023-03-02 21:13
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что РФ отслеживает ситуацию с возможными поставками сербских боеприпасов на Украину.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что украинские военные используют для ударов по Донбассу сербские ракеты, закупленные Канадой и переданные Киеву через Словакию и Турцию.
Захарова отметил, что ситуация слишком серьезная, чтобы принимать решения без конкретных фактов.
При этом она подчеркнула, что появляющаяся информация вызывает в России серьезное беспокойство.
Опубликовано: Светлана Репина
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Николай Скира
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