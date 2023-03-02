В США опровергли передачу Украине разведданных для нанесения ударов по России
2023-03-02 22:53
Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер утверждает, что США не передавали Украине какой либо информации для нанесения ударов по России.
По его словам, Соединенные Штаты не только не ведут войну с Российской Федерацией, но и не ищут конфликта.
Райдер отметил, что единственной целью американской стороны в данной ситуации является поддержка способности Украины к самообороне.
Ранее в The New York Times была опубликована статья об использовании Украиной данных разведки США для составления планов наступления.
Опубликовано: Светлана Репина
-
-
-
-
-
Светлана Репина
Asharq Al-Awsat: кризис в мировой экономике из-за Украины продлится как минимум до 2028 года
Издание Asharq Al-Awsat со ссылкой на профессора экономики в Университете короля Фейсала в Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Дулаима аль-Кахтани сообщает, что спецоперация на Украине спровоцировала кризис в мировой экономике.Подробнее...