В США опровергли передачу Украине разведданных для нанесения ударов по России

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер утверждает, что США не передавали Украине какой либо информации для нанесения ударов по России.

По его словам, Соединенные Штаты не только не ведут войну с Российской Федерацией, но и не ищут конфликта.

Райдер отметил, что единственной целью американской стороны в данной ситуации является поддержка способности Украины к самообороне.

Ранее в The New York Times была опубликована статья об использовании Украиной данных разведки США для составления планов наступления.