Издание Baijiahao пишет, что прекращение поставок российской нефти в Польшу по трубопроводу «Дружба» тало ответом на поставки Варшавой первых танков Leopard на Украину.

Несмотря на то, что польские чиновники уже заявили об отсутствии влияния на потребителей нефти, авторы статьи в этом сильно сомневаются.

Польша получала от России 10% всей нефти, и теперь ей придется искать новых поставщиков для замещения объемов.

Эксперты полагают, что эти расходы лягут на плечи граждан Польши, а также приведут к росту инфляции в стране.