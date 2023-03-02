Baijiahao: Польша получила болезненный урок от России за поставку четырех танков Leopard Киеву
2023-03-02 23:23
Издание Baijiahao пишет, что прекращение поставок российской нефти в Польшу по трубопроводу «Дружба» тало ответом на поставки Варшавой первых танков Leopard на Украину.
Несмотря на то, что польские чиновники уже заявили об отсутствии влияния на потребителей нефти, авторы статьи в этом сильно сомневаются.
Польша получала от России 10% всей нефти, и теперь ей придется искать новых поставщиков для замещения объемов.
Эксперты полагают, что эти расходы лягут на плечи граждан Польши, а также приведут к росту инфляции в стране.
Опубликовано: Светлана Репина
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Светлана Репина
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