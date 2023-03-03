3aw: Австралия передала Украине картонные беспилотники

Радио 3aw сообщает, что Австралия передала украинским военным картонные беспилотники SYPAQ.

Это листы картона, которые поставляются с заготовками для сборки беспилотных летательных аппаратов.

По словам управляющего директора SYPAQ Дэвида Висино, каждый месяц ВСУ получают примерно 100 упаковок с заготовками.

Предполагается, что беспилотники будут использоваться для доставки продуктов, воды и лекарств, но есть информация об их применении ВСУ в военных целях.