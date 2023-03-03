Командир «Мадьяр»: ВСУ получили приказ немедленно покинуть Артемовск
2023-03-03 10:23
Украинская армия отступает из Артемовска, получив соответствующий приказ командования. Об этом сообщил украинский командир с позывным "Мадьяр" в своем телеграм-канале.
Командир записал видеосообщение, где рассказал о получении приказа об отступлении ночью 2 марта.
По его словам, командование ВСУ поручило оставить Артемовск и передислоцироваться на другой участок.
Я в первую очередь военный, поэтому не буду комментировать приказы командования обороны Артемовска. Выполняем приказ.
В последнее время ситуация вокруг Артемовск для ВСУ складывалась не лучшим образом. Это отмечали в том числе и в Киеве.
Один из военных заявлял телеканалу CNN, что в обстановка в городе "в сто раз хуже" чем об этом сообщают в Киеве.
Опубликовано: Храмова Оксана