Командир «Мадьяр»: ВСУ получили приказ немедленно покинуть Артемовск

Украинская армия отступает из Артемовска, получив соответствующий приказ командования. Об этом сообщил украинский командир с позывным "Мадьяр" в своем телеграм-канале.

Командир записал видеосообщение, где рассказал о получении приказа об отступлении ночью 2 марта.

По его словам, командование ВСУ поручило оставить Артемовск и передислоцироваться на другой участок.

Я в первую очередь военный, поэтому не буду комментировать приказы командования обороны Артемовска. Выполняем приказ.

В последнее время ситуация вокруг Артемовск для ВСУ складывалась не лучшим образом. Это отмечали в том числе и в Киеве.

Один из военных заявлял телеканалу CNN, что в обстановка в городе "в сто раз хуже" чем об этом сообщают в Киеве.