ФСБ показали видео машины из Брянской области, расстрелянной ДРГ Украины

Сотрудники ФСБ обнародовали видеозапись, на которой показана расстрелянная украинскими диверсантами в селе Брянской области машина.

3 марта центр Федеральной службы безопасности РФ по связям с общественностью опубликовал видеозапись, на которой показаны последствия расстрела гражданского автомобиля "Нива" в одном из сёл Брянской области. На видео фигурирует автомобиль с разбитыми пулями стёклами, а также мёртвый мужчина за рулём, погибший от действий украинской ДРГ.

Также на видеозаписи представлены взрывные устройства, которые были оставлены диверсантами вооружённых сил Украины в деревнях Брянщины.