ФСБ показали видео машины из Брянской области, расстрелянной ДРГ Украины
Сотрудники ФСБ обнародовали видеозапись, на которой показана расстрелянная украинскими диверсантами в селе Брянской области машина.
3 марта центр Федеральной службы безопасности РФ по связям с общественностью опубликовал видеозапись, на которой показаны последствия расстрела гражданского автомобиля "Нива" в одном из сёл Брянской области. На видео фигурирует автомобиль с разбитыми пулями стёклами, а также мёртвый мужчина за рулём, погибший от действий украинской ДРГ.
Также на видеозаписи представлены взрывные устройства, которые были оставлены диверсантами вооружённых сил Украины в деревнях Брянщины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Марта Фролова
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