Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин на конференции в Вашингтоне заявила, что Соединённым Штатам следует перестать поддерживать киевский режим.

«Я по-прежнему привержена выступлению против денег для Украины, эта страна должна найти мир, а не войну», — выразила своё мнение конгрессвумен.

Кроме того Грин прокомментировала вызвавший общественный резонанс отрывок с пресс-конференции Зеленского, в котором глава киевского режима говорит, что «США должны будут отправлять своих сыновей и дочерей» для участия в боевых действиях точно также, как это делает Украина.

На данное требование президента Украины Марджори Тейлор Грин с уверенностью заявила, что американцы «не станут умирать там».