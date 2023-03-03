Конгрессвумен Грин: США следует перестать поддерживать Украину
Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин на конференции в Вашингтоне заявила, что Соединённым Штатам следует перестать поддерживать киевский режим.
«Я по-прежнему привержена выступлению против денег для Украины, эта страна должна найти мир, а не войну», — выразила своё мнение конгрессвумен.
Кроме того Грин прокомментировала вызвавший общественный резонанс отрывок с пресс-конференции Зеленского, в котором глава киевского режима говорит, что «США должны будут отправлять своих сыновей и дочерей» для участия в боевых действиях точно также, как это делает Украина.
На данное требование президента Украины Марджори Тейлор Грин с уверенностью заявила, что американцы «не станут умирать там».
Опубликовано: Диана Мудреченко
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Диана Мудреченко
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