Президент Латвии рассмешил Зеленского словами о целостности Украины
Латвийский президент Эгилс Левитс вызвал смех у Владимира Зеленского своей репликой на тему целостности территорий украинского государства.
Латвийский президент Эгилс Левитс и Владимир Зеленский провели совместное выступление перед журналистами, в ходе которого Левитис публично заявил, что наступление устойчивого мира в Украине должно предполагать целостность территорий данного государства по итогам российской спецоперации.
В ответ на слова президента Латвии Зеленский не смог сдержать смех, однако быстро успокоился, поменявшись в лице, и продолжил своё участие в пресс-конференции.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Храмова Оксана
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