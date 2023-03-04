Президент Латвии рассмешил Зеленского словами о целостности Украины

Латвийский президент Эгилс Левитс вызвал смех у Владимира Зеленского своей репликой на тему целостности территорий украинского государства.

Латвийский президент Эгилс Левитс и Владимир Зеленский провели совместное выступление перед журналистами, в ходе которого Левитис публично заявил, что наступление устойчивого мира в Украине должно предполагать целостность территорий данного государства по итогам российской спецоперации.

В ответ на слова президента Латвии Зеленский не смог сдержать смех, однако быстро успокоился, поменявшись в лице, и продолжил своё участие в пресс-конференции.