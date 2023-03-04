Скотт Риттер прогнозирует начало антиправительственного восстания в Украине после военного поражения ВСУ.

4 марта отставной разведчик морской пехоты США Скотт Риттер выразил уверенность в том, что подразделения вооружённых сил Украины инициируют восстание в Киеве с целью свержения Владимира Зеленского. По мнению Риттера, поводом к такому восстанию станет поражение украинской армии в конфликте с Россией.

Также Скотт Риттер заявил, что до наступления лета текущего года армия Украины будет повержена на поле боя из-за существенного дефицита боеприпасов.