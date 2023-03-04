Марочко: новый укрепрайон ВСУ найден к северо-западу от Артемовска
2023-03-04 09:32
Андрей Марочко рассказал об обнаружении нового укрепрайона украинской армии на Артемовском направлении.
4 марта офицер милиции Луганской Народной республики Андрей Марочко публично заявил, что возле населённого пункта Миньковка, который расположен на северо-западе от Артемовска в ДНР, был рассекречен новый укрепрайон подразделений вооружённых сил Украины. По данным Марочко, укрепрайон представляет собой серию укреплённых траншей и огневых позиций.
Также Андрей Марочко признался, что ранее российские войска не знали о передвижениях бронетехники и живой силы подразделений ВСУ в районе Миньковки.
Опубликовано: Ткачёв Андрей