Spiegel: немецкий концерн Rheinmetall построит танковый завод в Украине
Немецкий оружейный концерн Rheinmetall хочет построить собственный завод по производству танков на территории украинского государства.
В субботу журналисты газеты Der Spiegel уведомили, что основанное в Германии оружейное предприятие Rheinmetall думает о постройке танкового завода в Украине, о чём сообщил глава концерна Армин Паппергер, отметив, что строительство может обойтись в 200 миллионов евро.
По мнению Паппергера, в случае, если завод Rheinmetall в Украине будет построен, он сможет произвести не менее четырёхсот немецких танков KF51 Panther.
Примечательно, что танки KF51 Panther не выпускаются в ФРГ серийно и являются исключительно экспериментальным объектом, что наводит на мысли о желании бундесвера испытать новое оружие в Украине.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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Диана Мудреченко
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