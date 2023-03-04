Spiegel: немецкий концерн Rheinmetall построит танковый завод в Украине

Немецкий оружейный концерн Rheinmetall хочет построить собственный завод по производству танков на территории украинского государства.

В субботу журналисты газеты Der Spiegel уведомили, что основанное в Германии оружейное предприятие Rheinmetall думает о постройке танкового завода в Украине, о чём сообщил глава концерна Армин Паппергер, отметив, что строительство может обойтись в 200 миллионов евро.

По мнению Паппергера, в случае, если завод Rheinmetall в Украине будет построен, он сможет произвести не менее четырёхсот немецких танков KF51 Panther.

Примечательно, что танки KF51 Panther не выпускаются в ФРГ серийно и являются исключительно экспериментальным объектом, что наводит на мысли о желании бундесвера испытать новое оружие в Украине.